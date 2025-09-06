「旅するSnow Man / 完全版 - Traveling with Snow Man -」(C)日本テレビ

8月8日にデビュー"発表"記念日を迎え、8月23日の「SUMMER SONIC BANGKOK 2025」ではタイの地で熱狂を巻き起こすなど、アーティストとして充実の時期を送るSnow Man。各メンバー個人としても映画やドラマ、バラエティと引っ張りだこで、多彩なフィールドでの活躍ぶりは、もはや"現象"と言えるほど。

7月27日からは新たに旅番組「旅するSnow Man」がスタートし、普段は見られない素顔が垣間見えると話題になっている。

Snow Manが日本を縦断する「旅するSnow Man / 完全版 - Traveling with Snow Man -」 (C)日本テレビ

Disney+(ディズニープラス)では、地上波放送で収まりきらなかった未公開シーンを含む"完全版"として配信され、日本及びアジア太平洋地域(APAC)で最も視聴された日本発のバラエティ作品に輝くほどの反響を集めている(※配信開始後7日間の記録)。

岩本照、深澤辰哉、ラウール、渡辺翔太、向井康二、阿部亮平、目黒蓮、宮舘涼太、佐久間大介が、沖縄から北海道まで全国10ヶ所を巡りながら日本を縦断。各地の絶景やグルメ、アクティビティ、人々との出会いを満喫する。

旅のテーマには「One for Snow Man, Snow Man for one(1人はSnow Manのために、Snow Manは1人のために)」が掲げられ、旅を楽しむと同時に、自分はSnow Manのために何ができるのか、メンバーそれぞれの思いの丈も語られていく。

9人全員が揃った「Episode1(Travel 1)」の沖縄編では透き通るように青い海やゴージャスなホテル、地元の農畜産物が集まる市場での買い出しを経てのBBQなど、南国リゾートを大満喫。

初の沖縄だというラウールをはじめメンバーたちが浮かれる中、旅を通じて「いろんな"初"に触れたい」と意気込むリーダーの岩本は一人バイクを走らせ、神社で旅の無事を願うなど、メンバー思いで面倒見の良い一面を覗かせる。

「Episode2(Travel 2)」ではそんな岩本と向井の2人が登場し、福岡をドライブ。デートの名所として知られる桜井二見ヶ浦の夫婦岩をはじめ、地元の海の幸を使った定食やアクティビティを堪能する。

入所は約1週間違うだけという同期の2人だが、その関係性は向井が岩本を"照(てる)兄"と慕うなど、まるで兄弟のよう。テンションが上がった向井は、ビーチではしゃいだかと思えば、助手席で大あくびを見せたりと、そのリラックスしきった様子からは絶対的な信頼を感じることができる。

さらに、ホテルのサウナで汗を流しととのった状態での食事では、お酒を酌み交わしながら本音でトーク。Snow Manをどのような存在にしていきたいのか、今後の目標など熱い思いが語られた。

9月7日(日)に配信となる「Episode3(Travel 3)」には、深澤と佐久間の"ふかさく"コンビが登場し、高知を旅する。釣り好きの2人は、鮎釣りやカツオのたたき作りをはじめ、美しい自然と触れ合いながら様々な体験に挑戦。坂本龍馬も好んだと言われる軍鶏鍋を堪能するなど、高知のグルメに舌鼓を打つ。

グループの"年長組"として、共に長い下積み生活での積もる話を振り返り、最後は温泉で旅の思い出に浸るなど、2人旅を通じてさらに絆を深めていくようだ。

旅を楽しむ様子や大所帯グループならではの仲睦まじいわちゃわちゃ感はもちろん、カップリングによって素顔や関係性といった一面も引き出される「旅する Snow Man / 完全版 - Traveling with Snow Man -」。個性豊かなメンバーが織りなすグループの魅力を、この番組で再確認したい。

文＝HOMINIS編集部

