NHKの「ニャンちゅうワールド放送局」の「ニャンちゅう」役などをつとめ、現在、ALS（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんがブログを更新。近況について綴りました。

【写真を見る】【ニャンちゅう】 声優・津久井教生さん 「人からもらうエネルギーは温かいのです♪（＾Ｏ＾）」 【ＡＬＳ闘病】







津久井教生さんは、「人からもらうエネルギーは温かいのです♪（＾Ｏ＾）」と題したブログで、「結構バタバタとスケジュールが詰まっていて なかなか人と会う時間が無い私です…」と投稿。続けて、「ＳＮＳで会話は出来るのですが 直接会うという事は やっぱり素敵な事だと思います♪」と綴りました。











津久井さんは、「時間を作って会いに来てくれる友人から 温かいパワーをもらっています 短い時間に愛が凝縮されているのですね♪ さぁ〜できる事をやっていくぞ〜♪（＾Ｏ＾）」とコメントし投稿を締めくくっています。









2024年10月10日のブログで、津久井さんは「2024年10月になりました。私がＡＬＳ(筋萎縮性側索硬化症)に罹患していると公表して5年が経過したことになります」「病状の進行の早さからすると 5年も生きていてすごいと思います。家族と介護に携わってくださった皆さんに感謝です」と、闘病を支えてくれている周囲への感謝を投稿。









続けて「病気はいきなり目の前に現れるのです！ どうか皆さん、日頃の健康チェックを大事にしてください 健康診断も出来るだけしましょう！予防医療も進化していますから」とファンへ呼びかけていました。









津久井さんは、人気アニメ作品【ご近所物語】の「西野ジロー」役や、【アリスSOS】の「トシオ」役などをつとめていました。

