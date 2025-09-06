ラッシングが途中交代、球団は「右下腿の打撲」と発表

【MLB】オリオールズ 2ー1 ドジャース（日本時間6日・ボルティモア）

まさかの出来事にファンの悲鳴が続いた。ドジャースのダルトン・ラッシング捕手が5日（日本時間6日）、敵地で行われたオリオールズ戦で右膝下に自打球が当たり途中交代。スミスに続きドジャース捕手を襲った“悲劇”に「なんてこった」「離脱になったらさすがに辛すぎる」とSNSでは嘆きの声が数多く寄せられた。

ラッシングは「8番・捕手」で出場し、緊急登板でマウンドに上がった大谷翔平投手とバッテリーを組んだ。アクシデントに見舞われたのは6回の第3打席。インコースに曲がるスライダーをスイングするも、打球は右膝下付近に直撃。ラッシングは打席でうずくまり悶絶すると、立ち上がることができずそのまま交代となった。

6回の守備からはロートベットが出場。球団はラッシングの負傷について「右下腿の打撲」と発表した。正捕手のスミスは3日（同4日）の試合で守備の際にファウルが右手に当たって交代。オリオールズ戦3連戦は出場しない予定となっている。

相次ぐ捕手の離脱に「ラッシングがいなくなっている…どうなってるんだ」「スミスに加えてラッシングまで」「今後どうしのぐんだろ」「明日、由伸は誰とバッテリー組むんだろう」「大丈夫かな？」と困惑するファンが続出。大谷は緊急登板にも関わらず3回2/3を無失点に抑えたが、新たな不安要素を抱える形となった。（Full-Count編集部）