日産「斬新コンパクトカー」に注目！ 全長3.6m“ちょうどいいボディ”＆丸目の「レトロデザイン」を採用！ 丸だらけの「お洒落内装」も魅力！“5速MT”も選べた「Be-1」ってどんなクルマ？

専門店がオープンするほどの大人気モデル

1990年代に流行したのが、レトロなデザインをまとった「パイクカー」です。

スバルの「サンバーディアスクラシック」や、ダイハツの「ミラジーノ」などが代表的な存在として知られています。

【画像】めちゃ渋イイ！ これが“レトロ”な日産「斬新コンパクトカー」です！（25枚）

しかし、これらが登場する以前の1980年代後半に、日産が「Be-1（ビー・ワン）」というパイクカーを発売していたことをご存じでしょうか。

懐かしさを感じさせるレトロデザインが渋イイ！

Be-1は、日産が1987年に発売した2ドアのノッチバックセダンです。

1985年の東京モーターショーに試作モデルが出展され、会場での反響が大きかったことから市販化に至りました。

このクルマは、日産の社内企画から生まれました。

1980年代前半、初代「マーチ」（K10型）をベースに新しいモデルをつくるプロジェクトが始動。

複数のチームがアイデアを競い合い、その中で「ノスタルジック・モダン」をテーマとした「B-1案モデル」が高い評価を得ました。

社内アンケートでも圧倒的な支持を集めた結果、試作車はBe-1という名前で東京モーターショーに出展されることになります。

名称の由来について日産は、B-1案と呼ばれていたデザイン案を、「Be動詞」にかけてBe-1と命名したと説明しています。このネーミングには「あなたの1台になります」というメッセージも込められているそうです。

ボディサイズは全長3635mm×全幅1580mm×全高1395mm、ホイールベースは2300mmです。

初代マーチは、ジョルジェット・ジウジアーロ氏が基本デザインを手がけた角張ったフォルムが特徴で、長方形のヘッドライトやグリルが力強い印象を与えていました。

一方、Be-1は「ここちよさ優先のナチュラルカー」をテーマに掲げ、やすらぎや安心感を重視。

丸みを帯びた柔らかいフォルムに丸目のヘッドライト、三本線のユニークなテールライトを組み合わせ、どこか懐かしさを感じさせるレトロな雰囲気を演出しました。

インテリアもその世界観に合わせ、丸型ヘッドレストや丸型エアコン吹き出し口など、随所に「丸」を意識したデザインを採用していたのが特徴です。

パワーユニットは、最高出力52ps・最大トルク74Nmの1リッター直列4気筒エンジンを搭載。

トランスミッションは5速MTと3速ATが用意されており、前輪を駆動します。

そんなBe-1は、東京モーターショーでの好評を受け、1万台限定で市販化が決定。

1987年1月に予約が始まりましたが、販売予定台数を大幅に上回る注文が集まり、最終的には抽選販売となりました。

同年3月2日には電動キャンバストップ仕様も追加されましたが、いずれもわずか10日後の3月12日には予約受付を終了。

発売からわずか2ヵ月で完売となり、その人気ぶりを示しました。

Be-1のヒットを受け、日産はスポーツメーカーや文房具メーカーとコラボレーションし、専用ブランドグッズを展開しました。

さらに、南青山には専門店「Be-1ショップ」をオープン。

クルマだけでなくライフスタイル全体に広がるBe-1ブームが巻き起こりました。

発売から約40年が経過した現在でも、Be-1の人気は衰えていません。

中古市場では100万円以上の価格がつけられることも多く、いまなお根強い支持を集める一台となっています。