ZB1ジャン・ハオ、“ドリアン王子”の一面が再び露わに！バラエティ番組での活躍に期待集まる

Netflixのバラエティ番組『チャンドバリバリ』（原題）にZEROBASEONEのメンバー、ジャン・ハオが5人目のゲストとして出演する。

『チャンドバリバリ』は、コメディエンヌのチャン・ドヨンがゲストとともにエピソードをたくさん持ってふらりと旅に出る旅行バラエティだ。

俳優の坂口健太郎など、異なる魅力のゲストたちがチャン・ドヨンと共演したなか、本日（9月6日）韓国で公開される第12話にはジャン・ハオが合流し、期待を高めている。

今回のエピソードでは、全羅南道（チョルラナムド）霊岩（ヨンアム）に向かったチャン・ドヨンとジャン・ハオの新しい旅路が描かれる。

特に、ジャン・ハオはチャン・ドヨンが注目しているバラエティセンス溢れるアイドルとして挙げた人物で、2人の相性に熱い関心が集まっている。

（写真＝Netflix）4枚目：左からチャン・ドヨン、ジャン・ハオ

チャン・ドヨンは、ジャン・ハオについて「本業の才能があまりにも溢れているので、むしろギャグセンスが隠されてしまったのではないかと思う」として、「必ず一緒にバラエティ番組で共演してみたかった方」と格別な期待を表した。

なかでも、格別な“ドリアン愛”で自称「ドリアンアンバサダー」と名乗っているジャン・ハオは、ドリアンを自分で準備して、チャン・ドヨンとともに試食する予定で、好奇心を刺激する。

また、どこにも公開されたことのないジャン・ハオの率直な話を聞くこともできる。彼は、中国の共通テスト1位の裏話、SNSのスカウトを通じて、芸能界に入った過程、そしてK-POPが好きで運命のように韓国に来た話などを公開する予定だ。

また、ジャン・ハオの将来の計画と意外なアイテムも初めて紹介される見通しで、関心が集まっている。

なお、ジャン・ハオが出演した『チャンドバリバリ』は9月6日17時、韓国のNetflixで公開予定だ。

◇ジャン・ハオ プロフィール

2000年7月25日生まれ。本名同じ。2023年に放送された韓国のオーディション番組『BOYS PLANET』経てZEROBASEONEのメンバーとなった。中国出身で、韓国のオーディション番組史上初めて1位を獲得した外国人メンバーとして一躍有名に。中国の名門大学として知られる中国地質大学に入学後、方向性の違いを感じ自主退学。その後、教育大学の音楽教育科に主席で入学し、在学中には教員免許も取得している。大学院への進学を準備していた時期に、SNSで公開したダンス動画がスカウトの目に留まったことが芸能界入りのきっかけ。