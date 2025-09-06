onちゃんとnoちゃんのビッグな着ぐるみぬいぐるみを「どうでしょうキャラバン」でゲット！
「着ぐるみonちゃん」と「着ぐるみnoちゃん」のビッグなぬいぐるみが登場。9月13日（土）から全国12の会場で開催されるイベント「水曜どうでしょうキャラバン2025」の各会場でも数量限定・抽選販売される。
「onちゃん」はHTBが開局30周年を迎えた1997年に誕生、そこから25年以上にわたって愛され続けているHTBのマスコットキャラクターだ。パレード星のポンピコ町からやってきた食いしん坊の男の子という設定で、愛嬌る表情とバスケットボールぐらいの大きさの黄色くて丸い身体が特徴。「on」がいっぱいの ”onちゃん語” を話しながら、ペットの ”ぐち” と一緒にいつもワクワクすることを探している。
大人気ローカルバラエティ番組『水曜どうでしょう』に出演したことから全国区でも注目される存在となり、ミニアニメが制作されたり、様々なコラボやイベントでも引っ張りだことなっている。
そんなonちゃんの着ぐるみぬいぐるみにビッグサイズが、およそ13年ぶりに復活！ onちゃん15周年を記念して登場してから長い間完売の状態でしたが、多くのファンの方々から熱烈な要望を頂き、復刻販売が決定した。
さらに今回は、着ぐるみ「noちゃん」のぬいぐるみも新登場！ これは2体揃えたくなってしまう……。
自立可能なため、いろんなポーズを取ることが可能。もちろん背中にはリアルなファスナー付き。
9月13日（土）から10月5日（日）まで、全国12会場で開催されるイベント『水曜どうでしょうキャラバン2025』の各会場でも数量限定・抽選販売される。
ではキャラバンの会場で！
（C）HTB
