櫻坂46・山崎天、“悶絶級”笑顔に会場メロメロ 『TGC』でティアラ姿を披露
アイドルグループ・櫻坂46の山崎天（※崎＝たつさき）が6日、埼玉・さいたまスーパーアリーナで開催された『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN／WINTER（以下、TGC）』に出演した。
【全身カット】キュートすぎ！ハートの風船を持ちティアラ姿の山崎天
山崎が「1st FASHION SHOW STAGE」内「MILKFED.」のショーに登場。普段はクールな雰囲気でランウェイを歩くことが多い山崎だが、この日は“悶絶級”の笑顔を披露した。ティアラをかぶり、バルーンを抱えて登場した山崎は、観客に向けて幸せを振りまくかのような愛らしいパフォーマンスを展開。会場は温かい歓声と笑顔に包まれ、ランウェイの空気を一気に華やかにした。
41回目となる『TGC』のテーマは「BEYOND TOGETHER！〜『共に創る』のさらにその先へ〜」。多数のモデル・俳優たちが最新の秋冬ファッションを披露し、メインアーティストにはILLIT、FRUITS ZIPPER、ME:I、WILD BLUEらが登場する。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。
