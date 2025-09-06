お笑いコンビ「こじらせハスキー」のドイツみちこ（47)が6日までに自身のブログを更新。タクシー運転手の言動に感じた恐怖を明かした。

「女3人で乗ったタクシーがどうやら以前私たちを乗せてくれたらしく運転手さんに、『あれ？お客さん、以前も乗りましたよね？』と言ってきました」と投稿。こちら側は運転手の顔は覚えてなかったが、車種で「何となくあの時乗ったタクシーか…」とぼにゃり思い出す程度。行先はバラバラだったが「『最初の人は〇〇で降ろせばいい？』と、前に一緒に乗ってた子の住所を言ったので、その時点でえっ?と思ったのですが、『いや、違います。今日は1人目の場所は…』と伝えようとすると、運転手さんがナビをいじりながら、『前に乗った子は、〇〇でしょ？これ、全部住所残ってるんだから。今日は〇〇の子はいないのか…じゃ次降りる人はどこ？』と聞いてきました」と運転手とのやり取りを明かした。

「えっ？怖っ！と思いましたが、ナビのシステム上、履歴が残るのもわかるし別にこの方も悪気はないんだろうと思い、言いたい事は色々ありましたがグッと堪え、『あっ！次は私で△△区の××です。』と伝えると、『あぁ、これね、残ってた。ちゃんと残ってるの履歴が…2丁目でしょ？』と自慢げに言ってきました」とドイツ。「流石に…と思い、『あの…こちらとしては見ず知らずのタクシーの運転手の方に、自分の住所の履歴残ってるって言われたら、客が女だったらめちゃくちゃ怖がられるからあまり言わない方がいいですよ。』と伝えたのですが、『わかりますよ、女性の方だからそういうのもわかるけど、住所の履歴は残るもんなんですから。別に運転手は住所わかってても悪用しませんよ！』と少しキレ気味で言ってきました」とつづった。

運転手には「自分の住所が履歴で残ってるのがわかると、このご時世、気持ち悪くてしょうがないので、わざわざこちらに伝えないでください」と伝えたというが、「だったら運転手に住所教えちゃダメでしょ？道案内しなきゃ…」と返されたといい、「この運転手さんは、どうやらこちらが何に恐怖を抱いているのか皆目わからない様でしたが…。こちらは、ナビに履歴が残ってるのが怖いのではなく（まぁ、正直それもこちらとしては気分の良いものではないのですが、そこは仕方ないと我慢してます。）、知らねぇ運転手が、こちらの事を認識していて住所まで把握して尚且つそれを自慢げにこちらに伝えてくるという所に恐怖を感じているのです」とした。

「多分この運転手さんは、記憶力がかなりいい方なんだと思います。あと、良く言えば人懐っこい人。だから、たくさん居るお客さんの中からあなたの事もちゃんと憶えてますよ！という特別感を出したかったのかもしれません」とフォローしつつ「こちらはタクシーにそんな事一切求めてないので、気味が悪くて仕方ありません」と記した。

ドイツは「本音言うと、毎度履歴を消して欲しいですが、それは面倒だろうし、こちらも運転手さんを信じてるのでいちいち消さなくていいです。なので、せめて履歴残ってる自慢をこちらにしてこないでください。本当に恐怖です」と訴えた。