ムード歌謡グループ「純烈」が6日、TBSラジオ「ナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜前9・00）にゲスト出演し、グループの今後の体制について語った。

07年に6人体制で結成され、10年にデビュー。その後もメンバー増減を繰り返し、現在は酒井一圭（50）をリーダーに、白川裕二郎（48）後上翔太（38）の3人で活動している。

メンバー増減の紆余曲折ぶりから、パーソナリティーの「ナイツ」塙宣之から「6−1−…みたいに計算しちゃう」といじられ、「これからは減ったり増えたりは？」と問われた。

酒井は「もうしたくない」と打ち明け、「今思えば、入れたのは間違いだったね」と笑わせた。

小田井涼平の卒業と入れ替わるように、23年には新メンバー岩永洋昭を迎えたが、今年3月に卒業。グループは再び3人になった。岩永が加入したのは、大ブレークをした後。酒井は「後から入る人の方がちょっと大変。いきなり紅白とか、苦労時代を知らないのにいいんだろうか、みたいな気持ちになっちゃうみたいで、やっぱり大変だったんだろうなと思います」と、心中を察した。

3人が4人になり、また3人になると、歌割りやフォーメーションがそのつど変更になるためで、白川は「フォーメーションを変えなきゃいけないから、ステージ上で徘徊じゃないけど、どこに行ったらいいか分からない」と自虐まじりに打ち明けた。

塙は「フォーメーションに入れないで、横に立たせておけば…」と、こちらもジョークを絡めながら提案していた。