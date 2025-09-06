NACK5「BEYOOOOONDSのDOYOOOOOB!」（土曜深夜0・00）が6日、番組X（旧ツイッター）を更新。6日、13日の放送回は番組のメインパーソナリティーを務める「BEYOOOOONDS（ビヨーンズ）」清野桃々姫（20）に代わり、メンバー・高瀬くるみ（26）が出演したことを伝えた。

番組のメインパーソナリティーを務めている「BEYOOOOONDS（ビヨーンズ）」清野桃々姫は先月26日、不安障害と診断されたため、当面の間活動を休止することを発表。清野の休養期間中は「BEYOOOOONDS」から2名、「OCHA NORMA」 から1名が交代で番組パーソナリティーを務めることになっている。

そして、この日の投稿では「9/6と9/13の放送は、収録当日 清野桃々姫が体調を崩されたため、高瀬くるみさんが代打として出演し、収録を行いました」と報告。

「今回の収録は8/26の休養発表前に行ったもので、清野さんからいただいたリクエストや質問も放送に反映されています」と記した。

そして「楽しみにしてくださっていた皆さまには申し訳ございませんが、ぜひお聴きいただけますと嬉しいです」とし、「引き続き番組への応援をよろしくお願いいたします」と結んだ。