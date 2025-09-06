今月からすべてのグループで始まったサッカーワールドカップ欧州予選。5日はグループB、C、D、I、Lの10試合が行われました。ヨーロッパの出場枠は『16』。欧州予選は12グループに分かれ、各グループの1位12チームが本大会へストレートイン。2位の12チームはプレーオフに回ります。

グループB、C、Dは各チームが初戦。グループBでは、スイスがコソボ相手に4得点を奪う快勝で白星発進。グループCでは、ギリシャが5得点を奪いベラルーシに勝利。グループDは、前回ワールドカップ準優勝のフランスがウクライナに勝利。同じくグループDのアイスランドはアゼルバイジャンに大勝しています。

グループIで3位にいるイタリアはエストニアに5−0の勝利で、首位ノルウェーと2位イスラエルを追いかける形。グループLのチェコは敵地でモンテネグロを破り暫定首位キープ。クロアチアはフェロー諸島に勝利し、予選開幕3連勝を決めています。

【5日の欧州予選結果】

＜B組＞

スロベニア 2−2 スウェーデン

スイス 4−0 コソボ

＜C組＞

ギリシャ 5−1 ベラルーシ

デンマーク 0−0 スコットランド

＜D組＞

アイスランド 5−0 アゼルバイジャン

フランス 2−0 ウクライナ

＜I組＞

イスラエル 4−0 モルドバ

イタリア 5−0 エストニア

＜L組＞チェコ 2−0 モンテネグロクロアチア 1−0 フェロー諸島