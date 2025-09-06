【W杯欧州予選】フランス、スイス、ギリシャ白星発進 イタリアは5得点大勝でノルウェーを追いかける
今月からすべてのグループで始まったサッカーワールドカップ欧州予選。5日はグループB、C、D、I、Lの10試合が行われました。ヨーロッパの出場枠は『16』。欧州予選は12グループに分かれ、各グループの1位12チームが本大会へストレートイン。2位の12チームはプレーオフに回ります。
グループB、C、Dは各チームが初戦。グループBでは、スイスがコソボ相手に4得点を奪う快勝で白星発進。グループCでは、ギリシャが5得点を奪いベラルーシに勝利。グループDは、前回ワールドカップ準優勝のフランスがウクライナに勝利。同じくグループDのアイスランドはアゼルバイジャンに大勝しています。
グループIで3位にいるイタリアはエストニアに5−0の勝利で、首位ノルウェーと2位イスラエルを追いかける形。グループLのチェコは敵地でモンテネグロを破り暫定首位キープ。クロアチアはフェロー諸島に勝利し、予選開幕3連勝を決めています。
【5日の欧州予選結果】
＜B組＞
スロベニア 2−2 スウェーデン
スイス 4−0 コソボ
＜C組＞
ギリシャ 5−1 ベラルーシ
デンマーク 0−0 スコットランド
＜D組＞
アイスランド 5−0 アゼルバイジャン
フランス 2−0 ウクライナ
＜I組＞
イスラエル 4−0 モルドバ
イタリア 5−0 エストニア
チェコ 2−0 モンテネグロ
クロアチア 1−0 フェロー諸島