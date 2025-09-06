西野未姫、長女＆夫と“おそろいパジャマ”で3ショット「いい写真」「3人共かわいすぎます」 夫は山本圭壱
タレントの西野未姫（26）が5日、自身のインスタグラムを更新。夫でお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱（57）、長女・にこりちゃん（0）と“おそろいパジャマ”の3ショットを披露した。
【写真】「いい写真」西野未姫＆山本圭壱＆長女“おそろいパジャマ”で3ショット
「ジェラピケお揃いパジャマ」とつづり、写真をアップ。ドラえもんとドラミちゃんがプリントされたパジャマ姿で楽しそうな雰囲気の3人の姿が写し出されている。
ハッシュタグでは「#けーが新しいパジャマ欲しいって言ってきた #ドラえもん見た瞬間けーじゃんって思った笑 #せっかくならみんなおそろいで #100キロのけーでも入るのすごい #メンズLなら入る」と明かしており、「#ちなみに前回はスヌーピー」と以前のおそろいショットも添えた。
ほほ笑ましい家族ショットにファンからは「なんて可愛いfamなんだ」「いい写真」「楽しそうな家族」「3人共かわいすぎます」「お似合いです」「にこちゃん、パパそっくり」などの声が寄せられている。
