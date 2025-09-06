「オリオールズ２−１ドジャース」（５日、ボルティモア）

大谷翔平投手が緊急先発で３回２／３を無失点、５奪三振の圧巻投球を見せた。「ピッチングニンジャ」の愛称で親しまれるＭＬＢアナリストのロブ・フリードマン氏は、大谷の投球モーションを解析。驚がくの事実が明らかになった。

切り取られたのは四回１死三塁でリベラを打席に迎えた場面。大谷は初球に１０１マイルのフォーシームで空振りを奪った。以降も直球で押し込み、最後は９０マイルのスイーパーで空振り三振に仕留めた。

初球の１０１マイルと三振に仕留めたスイーパーのモーションを重ね合わせたフリードマン氏。足の上げ方や腕の振り、リリースポイントもほぼ一緒だった。そしてボールの軌道も同じ動線を辿り、スイーパーは打者の手前で逃げていく動きをとった。

同じフォームから放たれることで、打者としては直前まで判別がつかず、空振りを奪いやすくなる。一流投手の条件ともされており、大谷が投手復帰後、３６イニングで４９個の三振を奪っている要因の一つに挙げられる。

奪三振率１２点台はナ・リーグでサイ・ヤング賞最有力候補のパイレーツ・スキーンズの１０・１４を大きく上回る。今後を考えても大谷の奪三振能力は大きな武器となりそうだ。