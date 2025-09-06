フラワーショーに登場したケント公爵夫人＝２０００年５月/Colin Davey/Getty Images

ロンドン（ＣＮＮ）英王室は５日、英国でも特に愛された王族の一人、ケント公爵夫人が近親者に囲まれ死去したと明らかにした。９２歳だった。

亡くなったのは４日。王室の声明は「深い悲しみとともにケント公爵夫人の死去を発表する」と述べ、「公爵夫人は昨夜、ケンジントン宮殿で家族に囲まれながら安らかに息を引き取った」と続けた。

チャールズ国王やカミラ王妃をはじめとする王室のメンバーは今後、公爵夫人と「縁のあった団体への生涯にわたる献身や音楽への情熱、若者への共感」を記憶にとどめるだろうとも述べた。

英国のスターマー首相は王室一家に「心からの哀悼の意」を伝達。公爵夫人を「最もひたむきに働いた王族の一人」と評し、「すべての行動に思いやりと品位、人間味があった」と言い添えた。

国王は葬儀の日まで続く服喪期間を承認した。葬儀の詳細や参列者は未公表。宮殿の上に翻るユニオンジャックは半旗にされ、宮殿の柵には伝統的な額入りの死亡告知が掲示された。

服喪の期間中、王族と職員は葬儀まで特別な服装を着用し、公務に当たる兵士や王室厩舎の職員も黒い腕章を着ける。

ケント公爵夫人は２０年あまり前の２００２年に王室の公務から退いたため、いまの世代の王室ウォッチャーにはそれほど知られていないかもしれない。しかし英国や世界のテニスファンの間では、ウィンブルドン女子シングルスの決勝で長年にわたって優勝トロフィーを授与した人物として記憶に残るだろう。

ヨークシャーの貴族の家に生まれ、キャサリン・ワースリーと名付けられた公爵夫人は１９５６年、北イングランドの兵舎に滞在していた将来の夫、ケント公エドワード王子と出会った。結婚したのは５年後の６１年だった。エドワード王子は故エリザベス女王のいとこにあたる。