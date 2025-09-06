¼ñÎ¤&»°»³Î¿µ±¡Ö·ëº§¡×¤Î·üÇ°¤Ï»Å»ö¤Î³Êº¹¤À¤±¤Ë¤¢¤é¤º¡Ä¡È¤¤¤¿¤À¤µÁÊì¡É¤È¿åÃ«²È¤Î´Ø·¸¤Î¹ÔÊý¤Ï
¡¡8·î29Æü¡¢ÇÐÍ¥¤Î¼ñÎ¤¡Ê34¡Ë¤ÈBE:FIRST¤ÎRYOKI¤³¤È»°»³Î¿µ±¡Ê26¡Ë¤¬¡¢·ëº§¤ÈÇ¥¿±¤òÁÐÊý¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸øÉ½¤·¤¿¡£
»°»³Î¿µ±¤¬NY¥é¥¤¥Ö¤ÇÉüµ¢¤â¥Õ¥¡¥ó¿¿¤ÃÆó¤Ä¡Ä¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼SKI-HI¤Î¡È1²¯±ßÄº¤ÃË»Ò¡ÉÍÊ¸î¤ÏÀµ²ò¤«
¡¡Æó¿Í¤ÎÈ¯É½¤ò¼õ¤±¡¢¼ñÎ¤¤ÎÊì¤Ç¤¢¤ë°ËÆ£Íö¡Ê70¡Ë¤Ï¡¢Æ±Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢¡Ô¼ñÎ¤¡¡¿´¤«¤é¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡¡Êì¤Ï¤º¤Ã¤È¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¡¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤È¤Í¡Õ¤È½Ò¤Ù¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ë¤Ï¼ñÎ¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»°»³¤ÎÌ¾Á°¤âÅº¤¨¤Æ½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡¡»°»³¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¸µº§Ìó¼Ô¤Ç¤¢¤ëR¤Á¤ã¤ó¤³¤ÈÂçÌî°«Î¤¡Ê29¡Ë¤Ë¡¢Áí³Û1²¯±ß°Ê¾å¤ò¹×¤¬¤»¡¢»°»³¤ÎÉâµ¤¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇË¶É¤·¤¿¤È¤¤¤¦º§ÌóÇË´þ¥È¥é¥Ö¥ë¤¬4·î²¼½Ü¤Ë½µ´©Ê¸½Õ¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¼ñÎ¤¤È»°»³¤Î·ëº§È¯É½¤Ï°ì»þ¸«Á÷¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢°ìÉôÊóÆ»¤Ç¤Ï¡¢»°»³¤È¼ñÎ¤¤ÎÎ¾¿Æ¤Ç¤¢¤ë¿åÃ«Ë¡Ê73¡Ë¤È°ËÆ£¤¬Æó¿Í¤Î·ëº§¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬·üÇ°ºàÎÁ¤Ï¡¢»°»³¤ÎÁÇ¹Ô¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£½µ´©Ê¸½Õ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢»°»³¤Î¼ÂÊì¤Î»õ¤Î¥¤¥ó¥×¥é¥ó¥È¼£ÎÅÈñ150Ëü±ß¤Þ¤Ç¡¢R¤Á¤ã¤ó¤¬»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ô·ëº§¤·¤¿¤éÁê¼ê¤Î¿Æ¤ä¿ÆÂ²¤â¤â¤ì¤Ê¤¯¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¤Í¡Õ¡ÔÊì¿Æ¤Î¥¤¥ó¥×¥é¥ó¥ÈÂå¤ò¤ï¤¶¤ï¤¶Èà½÷¸Æ¤ó¤ÇÊ§¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¶õµ¤¤Ë¤·¤ÆÊ§¤ï¤»¤¿Êì»Ò¤Ê¤Î¤Ç¡ÄÉÔ°Â¡Õ¤È¡¢¼ñÎ¤¤È»°»³¤Î³Êº¹º§¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»°»³¿Æ»Ò¤¬Â·¤Ã¤Æ¡È¤¤¤¿¤À¤ÂÎ¼Á¡É¤Ê¤³¤È¤ò·üÇ°¤¹¤ë»ØÅ¦¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¡È°ìÍñÀ¿Æ»Ò¡É¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤ë»°»³¤È¼ÂÊì
¡Ö"°ìÍñÀ¿Æ»Ò¡É¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Û¤É»°»³¤µ¤ó¤ÈÊì¿Æ¤ÏÂç¤ÎÃçÎÉ¤·¤À¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»÷¤¿²ÁÃÍ´Ñ¤ò»ý¤ÄÆó¿Í¤¬¡¢Á´¤¯°ã¤¦·ÝÇ½°ì²È¤Ç¤¢¤ë¿åÃ«²È¤È±ßËþ¤Ê´Ø·¸À¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿°ËÆ£Íö¤µ¤ó¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿åÃ«Ë¤µ¤ó¤Ïº£¤Î¤È¤³¤í¥Î¡¼¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤³¤â´Þ¤á¤Æ¡¢Î¾²È¤Î´Ø·¸¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ë¸«Êý¤â¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢»°»³¤Î¤È¤¢¤ë¹ÔÆ°¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¨¥ó¥¿¥á¡¦¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¡Özak¶¡×ÊÔ½¸Éô¤¬X¤Ç¡¢¼«¥µ¥¤¥Èµ»ö¡Ö´Ø·¸¼Ô¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¼ñÎ¤¤È»°»³Î¿µ±¤Î·ëº§¡¦Ç¥¿±¤Î¿¿Áê¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤¿Åê¹Æ¤ò¡¢»°»³¤¬¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¤Î¤À¡£µ»ö¤Ç¤Ï¡¢¿åÃ«É×ºÊ¤È»°»³¤ÎÃç¤¬ÎÉ¹¥¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ä¡¢»°»³¤¬¿åÃ«¤Î·ÝÇ½»öÌ³½ê¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Î±½¤â»ö¼ÂÌµº¬¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤¬¿¿¼Â¤À¤È¤¤¤¦¤«¤Î¤è¤¦¤Ê»°»³¤Î¥ê¥Ý¥¹¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö»°»³¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤ÏÌµ¸À¤ÎÈ¿ÏÀ¤ò¼¨¤¹¥ê¥Ý¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢·ëº§¤ÏÅö¿ÍÆ±»Î¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ÈÆ±»Î¤Î·ë¤Ó¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¤¤¿¤À¤ÂÎ¼Á¤ÎµÁÊì¤È¡¢·ÝÇ½°ì²È¤Ç·Ã¤Þ¤ì¤¿´Ä¶¤Ç°é¤Ã¤¿¼ñÎ¤¤µ¤ó¤¬¡¢²Ç¸È¤È¤·¤Æ¤¦¤Þ¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤«¡¢¤È¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤âÌµÍý¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢·ëº§¤Þ¤Ç¤Î²áÄø¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¡¢»°»³¤µ¤ó¤È¼ñÎ¤¤µ¤ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿åÃ«²È¤È»°»³²È¤Î´Ö¤Ë¤â³Ö¤¿¤ê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤¦¤·¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥®¥ã¥Ã¥×¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤â¡¢Æó¿Í¤¬·ëº§À¸³è¤ò±ßËþ¤ËÁ÷¤ë¾å¤Ç¤Î²ÝÂê¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡ÇÈÍð´Þ¤ß¤ÎÆó¿Í¤Î·ëº§À¸³è¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤Î¤«¡£
