◆男子プロゴルフツアー ロピアフジサンケイクラシック 第２日（６日、山梨・富士桜ＣＣ＝７４２４ヤード、パー７０）

女子選手で史上６人目の男子レギュラーツアー出場となった川崎志穂（ミツウロコグループホールディングス）は２バーディー、７ボギー、２ダブルボギーの９オーバー７９で回り、通算１９オーバーで最下位の１１６位でホールアウトした。

出だし１、２番で連続ボギーを打った後、３番パー４は第２打を２メートルに寄せ、４番パー３は左ラフから約３０ヤードのアプローチをチップインで決めて２連続バーディー。その後は５番、１５番でダブルボギーをたたくなど、スコアを落とした。

予選通過圏外でホールアウトした川崎は「終わりかけにボギーとダボが続いてしまって悔しい。パーを取っていかなきゃいけない中でパターを決められず、自分の実力不足だなと思った」と唇をかんだ。

今年から大会を特別協賛するロピアから打診を受け、主催者推薦で出場。「けっこう迷った。批判の声も多いと思ったのでどうしようと考えたけど、せっかく声をかけてくださった以上、頑張ろうと思った。結果はふがいなかったけど…。貴重な１枠を私にくださり、主催者さんに感謝したい。男子プロの方々には敬意の気持ちでいっぱいです」とかみしめた。

目標に挙げていた７０台をクリアした。「自信を得た部分ももちろんある。今日は思ったようなショットが朝から出なくて、わりと不安で「ヤバい…」と思いながら練習してた。そんな日もあるので、その中でスコアまとめるために１打１打集中してできた」と振り返り、今後に向けて「ウェッジのアプローチの打ち方の種類は勉強になった」と収穫は大きかった。