≠ME・菅波美玲の画像公開、運営が謝罪＆説明「信頼を裏切るような事実は一切ございません」
指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ・≠ME（ノットイコールミー）が5日、公式サイトを更新。メンバーの菅波美玲（25）のプライベート画像公開について言及した。
【画像】≠MEの菅波美玲
発表で「いつも応援していただいている皆様へ」と題し、「菅波美玲に関し、一部SNS上で、複数の友人とプライベートで撮影した画像が公開されている件について、皆様にご心配をおかけしてしまい、大変申し訳ございません」と謝罪。「当該画像については、グループ加入前に友人と撮影したものであり、皆様の信頼を裏切るような事実は一切ございません」と説明した。
また「菅波本人のプライベートな画像が許可なく公開されたことはもちろん、あたかも皆様の信頼を裏切るような事実が隠されているかのように公開されたことについては、非常に遺憾であり、今後の対応について、顧問弁護士にも相談しているところです」とも伝え、「皆様におかれましては、真偽不明の情報を鵜呑みにせず、憶測に基づく投稿などは絶対になされないようにご注意いただくようお願いいたします」と呼びかけた。
最後に「引き続き菅波美玲、並びに≠MEをご支援下さるようお願い申し上げます」と締めくくった。
【画像】≠MEの菅波美玲
発表で「いつも応援していただいている皆様へ」と題し、「菅波美玲に関し、一部SNS上で、複数の友人とプライベートで撮影した画像が公開されている件について、皆様にご心配をおかけしてしまい、大変申し訳ございません」と謝罪。「当該画像については、グループ加入前に友人と撮影したものであり、皆様の信頼を裏切るような事実は一切ございません」と説明した。
最後に「引き続き菅波美玲、並びに≠MEをご支援下さるようお願い申し上げます」と締めくくった。