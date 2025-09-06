2410人から朝ドラ抜てきの上坂樹里、王冠姿を披露 『TGC』キラキラ輝く華やかランウェイ
俳優の上坂樹里が6日、埼玉・さいたまスーパーアリーナで開催された『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN／WINTER（以下、TGC）』に出演した。
【全身ショット】かわいい！初々しいランウェイを見せた上坂樹里
2026年春スタートの連続テレビ小説『風、薫る』では、2410人の中から選ばれ、W主演に大抜てきされた上坂は「1st FASHION SHOW STAGE」内「MILKFED.」のショーに登場。王冠をつけて、バルーンを持った上坂は、キラキラとチップが降り落ちている中での華やかなランウェイを披露した。
41回目となる『TGC』のテーマは「BEYOND TOGETHER！〜『共に創る』のさらにその先へ〜」。多数のモデル・俳優たちが最新の秋冬ファッションを披露し、メインアーティストにはILLIT、FRUITS ZIPPER、ME:I、WILD BLUEらが登場する。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。
