俳優の中条あやみが9月6日、さいたまスーパーアリーナで開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」（以下、TGC）に登場。モデルのトップバッターとしてランウェイを歩くと、その圧倒的オーラとスタイルに視聴者からため息が溢れた。

【映像】中条あやみ、圧巻スタイルのランウェイ

オープニングの「TGC SPECIAL COLLECTION」ステージで、中条あやみ、三吉彩花、池田エライザが登場。3人のアップの映像がスクリーンに映し出されると、会場からは大きな歓声があがる。それぞれが黒を基調としたシックな装いで、トップバッターを務めた中条は、ミニ丈のタイトなワンピースにニーハイブーツというコーデでランウェイを闊歩した。

「かっこよすぎる」「えぐい」「美しい…」

透明感抜群のルックスと、身長169センチという“奇跡の9頭身”スタイルで多くのファンを虜にしている中条。魅力が映えるこの日の姿にも、「わーきれい！」「かっこよすぎる」「えぐい」「美しい…」「美しすぎる」「中条あやみすごいなやっぱ」などの声が視聴者から寄せられた。

中条あやみは、1997年2月4日生まれ。2011年、ファッション雑誌『Seventeen』の専属モデルオーディションでグランプリに選ばれ、2012年にドラマ『黒の女教師』で俳優デビュー。代表作はドラマ『君と世界が終わる日に』『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』、映画『3D彼女 リアルガール』『雪の華』『ある閉ざされた雪の山荘で』など。

TGCは、「⽇本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに2005年8⽉から年2回開催している史上最⼤級のファッションフェスタ。今回のテーマは「BEYOND TOGETHER」で、さいたまスーパーアリーナにて開催。MCはEXITと鷲見玲奈。中条あやみや池田エライザ、三吉彩花ほか、ライブゲストとしてILLIT、FRUITS ZIPPER、ME:Iなども出演する。（『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER』／ABEMA SPECIALチャンネルより）