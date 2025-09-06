超特急・高松アロハ、リムレス×王冠の“ロイヤルセクシー”姿で魅了 会場からは“悲鳴”も
メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急の高松アロハ（※高＝はしごだか）が6日、埼玉・さいたまスーパーアリーナで開催された『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN／WINTER（以下、TGC）』に出演した。
【全身カット】ロイヤルセクシー！リムレス×王冠姿で登場した高松アロハ
高松は「1st FASHION SHOW STAGE」内「MILKFED.」のショーに登場。王冠をつけた高松は、自信に満ちた表情でキラキラとチップが降り落ちる華やかなランウェイをかっ歩。トップでリムレスを外し、色気ただようほほ笑みを浮かべると、会場からは悲鳴に似た歓声が送られた。
41回目となる『TGC』のテーマは「BEYOND TOGETHER！〜『共に創る』のさらにその先へ〜」。多数のモデル・俳優たちが最新の秋冬ファッションを披露し、メインアーティストにはILLIT、FRUITS ZIPPER、ME:I、WILD BLUEらが登場する。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。
