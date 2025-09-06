写真家の山岸伸氏による写真展「西田敏行 Since 1980～」が、10月17日（金）からキヤノンオープンギャラリーで開催される。

2024年に亡くなった俳優の西田敏行氏を、1980年から映画やドラマなどの現場で撮影した作品約50点を展示する。

テレビや映画では見られない柔和な笑顔や真剣なまなざしをとらえた写真を通して、西田氏の素顔に触れられる内容となる。

会場

キヤノンオープンギャラリー 2

開催期間

2025年10月17日（金）～11月22日（土）



開催時間

10時00分～17時30分



休廊

日曜日・祝日



イベント

ギャラリートーク

トークイベント

作者プロフィール

開催日：10月25日（土） 開催時間：13時30分～14時30分 定員：30名（申込先着順、参加無料 ※9月17日10時00分より申込受付）開催場所：キヤノンホール S 開催日：11月1日（土） 開催時間：14時00分～15時30分 定員：200名（申込先着順、参加無料 ※9月17日10時00分より申込受付） ゲスト：坂本三佳（俳優・世界ふしぎ発見ミステリーハンター）

1950年3月22日生まれ。千葉県出身。

俳優・アイドル・スポーツ選手などのポートレートを中心に、広告・グラビア・写真集・雑誌撮影など幅広く活躍。とかち観光大使として、ばんえい競馬を中心に撮影で貢献。各界著名人のポートレートを撮影した「瞬間の顔（現・KAO）」では総撮影人数が1200名を超えた。2016年日本写真協会賞作家賞受賞。

公益社団法人 日本写真家協会 会員

公益社団法人 日本広告写真家協会 会員

とかち観光大使