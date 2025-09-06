―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から5日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

★No.1　ダイワ通信 <7116>
　25年3月期の連結経常利益は前の期比90.9％増の4.6億円に拡大し、従来予想の3.9億円を上回って着地。

★No.2　ティーライフ <3172>
　25年7月期の連結経常利益は前の期比19.7％減の4.5億円になったが、従来予想の3.6億円を上回って着地。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<7116> ダイワ通信 　　東Ｓ　　 +3.43 　　9/ 4　本決算　　　　　－
<3172> ティーライフ 　東Ｓ　　 +2.16 　　9/ 4　本決算　　　 16.78
<8917> ファースト住 　東Ｓ　　 +1.90 　　9/ 4　　　3Q　　　 20.48
<3329> 東和フード 　　東Ｓ　　 +0.99 　　8/29　　　1Q　　　　7.49
<6654> 不二電機 　　　東Ｓ　　 +0.75 　　9/ 2　　上期　　　-32.20

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした5日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース