

―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から5日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。



★No.1 ダイワ通信 <7116>

25年3月期の連結経常利益は前の期比90.9％増の4.6億円に拡大し、従来予想の3.9億円を上回って着地。



★No.2 ティーライフ <3172>

25年7月期の連結経常利益は前の期比19.7％減の4.5億円になったが、従来予想の3.6億円を上回って着地。



■決算プラス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率



<7116> ダイワ通信 東Ｓ +3.43 9/ 4 本決算 －

<3172> ティーライフ 東Ｓ +2.16 9/ 4 本決算 16.78

<8917> ファースト住 東Ｓ +1.90 9/ 4 3Q 20.48

<3329> 東和フード 東Ｓ +0.99 8/29 1Q 7.49

<6654> 不二電機 東Ｓ +0.75 9/ 2 上期 -32.20



※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした5日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



株探ニュース

