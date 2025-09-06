大阪・関西万博の公式グッズの販売が、１０月１３日の閉幕後も継続される見通しとなった。

公式キャラクター「ミャクミャク」をデザインした商品を中心に売れ行きが伸びており、日本国際博覧会協会（万博協会）側とライセンス契約を結ぶ企業が、販売期間の延長に向けて協議を始めている。万博の運営収支は黒字化する公算が大きいが、さらに収益を押し上げそうだ。

公式グッズは契約を結んだ約３７０社が手がけており、ミャクミャクのぬいぐるみや大屋根リングのポストカードなど約６８００種類に上る。グッズを扱うオフィシャルストアも契約企業が運営しており、会場内のほか、会場外にも全国に約２０店ある。オンラインストアも設けられている。

万博協会や契約企業の複数の関係者によると、当初の契約は１０月１３日までだった。グッズの人気を受け、万博協会は生産も含めて来春までの延長を検討しており、閉幕後も会場外のストアやオンラインで購入できるようにしたい考えだ。

具体的には、万博協会から知的財産の管理を委託された「２０２５大阪・関西万博マスターライセンスオフィス」と企業が、個別に協議して決める。企業によっては延長しなかったり、来春以降も販売を継続したりする可能性がある。

万博協会側は契約企業からロイヤルティーを受け取り、万博の運営費に充てる計画。運営費１１６０億円のうち、８割超を入場券収入、残りをロイヤルティーやその他の収入で賄う。入場券販売も好調で、８月２９日時点で運営収支の損益分岐点（約１８００万枚）を上回る１９９５万枚に達している。