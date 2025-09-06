総務省消防庁は来年度、大規模な林野火災の消火活動向けの資機材を導入する方針を決めた。

平成以降で国内最大の延焼規模となった岩手県大船渡市の事例を踏まえた対応で、山間部に大量の消防用水を運ぶ車両などを調達し、緊急消防援助隊に配備することで各地の林野火災の早期鎮火につなげる狙いがある。

同市の林野火災は２月２６日に発生。約３３７０ヘクタールが延焼し、鎮火まで約４０日を要したほか、建物２２６棟（うち住宅９０棟）が全壊するなどした。

総務省消防庁と林野庁は４月、有識者検討会を設置し、大規模な林野火災の対応策を協議。８月にまとめた報告書では「水源や消火栓に限りがあり、水源確保が課題だ」と指摘した。

これを受け、総務省消防庁は海や河川などの水源から約２キロ・メートル離れた場所まで大量に送水可能な車両「スーパーポンパー」や、１０トン以上の水を運搬できる「大型水槽付き放水車」を数台程度ずつ導入する。

また、同市で活動した消防隊員から「大型車両が入れなかった」との声が相次いだため、消火機材を積載して山間部にも進入できる小型車両も十数台購入。夜間も上空から延焼状況を確認できるよう、赤外線カメラを搭載したドローンを取り入れ、効果的な消火活動につなげる。

これらの資機材は高額で用途も限られることから、東京消防庁など一部にしか配備されていない。総務省消防庁は、希望する全国の消防本部に無償貸与しつつ、各部隊が緊急消防援助隊として出動する際に活用してもらう考えだ。

総務省消防庁によると、林野火災は年約１３００件起きている。今年２〜３月には、大船渡市のほか、岡山市や愛媛県今治市など計５地域で焼失面積が１００ヘクタールを超える大規模な火災があった。