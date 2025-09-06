◇MLB ジャイアンツ8-2カージナルス(日本時間6日、ブッシュ・スタジアム)

MLBナ・リーグ西地区では、ジャイアンツがドジャースやパドレスを猛追しています。

地区3位のジャイアンツはカージナルスと対戦。初回からラファエル・ディバース選手とウィリー・アダメズ選手の2者連続ホームランが飛び出すなど、計18安打8得点で圧倒。5連勝を飾りました。チームは直近12試合11勝と絶好調。今季72勝69敗の貯金3としました。

一方、首位ドジャースはこの日、オリオールズと対戦。急きょ先発となった大谷翔平選手が4回途中無失点の好投を見せるも、打線が冴えずチームは1-2でサヨナラ負けで4連敗。さらに2位のパドレスも地区最下位のロッキーズに0-3で完封負けで、5連敗を喫しました。

ジャイアンツが猛追をみせる中、上位2チームが9月まだ勝利がなくで足踏みする展開。ジャイアンツは2位パドレスまで4差、首位ドジャースまで6差としています。またワイルドカード争いでも4番手となっています。

絶好調のジャイアンツは、ドジャースと直接対決が7試合を残しており、地区優勝争いでも台風の目となりそうです。

▽ナ・リーグ西地区1位 78勝63敗 ドジャース2位 76勝65敗 パドレス3位 72勝69敗 ジャイアンツ4位 71勝71敗 ダイヤモンドバックス5位 40勝101敗 ロッキーズ