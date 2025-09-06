英ロック歌手スティング（７３）が、ロックバンド、ポリスのかつてのメンバーたちから１９８３年の大ヒット曲「Ｅｖｅｒｙ Ｂｒｅａｔｈ Ｙｏｕ Ｔａｋｅ （邦題：見つめていたい）」の印税をめぐり訴えられた裁判で、スティングの弁護士は原告への報酬が「大幅に過剰に支払われている」と反論している。米紙ニューヨーク・タイムズが５日伝えた。

ロンドン高等法院に提訴したのはギターのアンディ・サマーズ（８２）とドラムのスチュワート・コープランド（７３）の元ポリスのメンバーたち。訴訟で原告は、ポリスの楽曲のデジタル利用により発生した収入に対する「アレンジャー料」をスティングが２人に支払っていないと主張し、その未払い額は２００万ドル（約２億９４００万円）を超えると見積もっている。

一方、弁護側は、スティングは２人に適切な報酬を支払っているとし、ポリスの全メンバーである３人は２０１６年に「アレンジャー料」をめぐる過去の争いに終止符を打つ合意書に署名していたと指摘。今回の訴訟は「その合意書を再解釈しようとする不当な試み」だとしている。

同曲は、リリースされた８３年に英国売上１位を記録し、１９８０年代の１０年間でも売上５位となっている。スティングは同曲だけで年間印税５５万ポンド（約１億１０００万円）を受け取っているとされる。

「見つめていたい」の作詞・作曲はスティングとなっているが、原告は共同作業者としてのクレジットもなく、印税も受け取っていないと訴えている。スティングは、ゴードン・マシュー・サムナー（本名）名義で、自分のレコード会社マグネティック・パブリッシング・リミテッドと共に、同訴訟の被告となっている。

ポリスは１９７０年代後半から８０年代半ばにかけて活躍し、「見つめていたい」のほか、「ロクサーヌ」や「ドゥドゥドゥ・デ・ダダダ」「シンクロニシティ」などのヒット曲を連発した。８４年にポリスとしての活動を停止した。