£Í£Ì£Â¤¬¥ä¥ó¥¡¼¥¹»Ø´ø´±¤Ë¸í¿³Ç§¤á¤ë¡¡µ¿ÏÇ¤Î¿³È½¤ÏÁ°Æü¥Ö¡¼¥ó´ÆÆÄ¤òÂà¾ì¤µ¤»¤¿°ø±ï¤ÎÁê¼ê
¡¡£Í£Ì£Â¤¬¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥Ö¡¼¥ó´ÆÆÄ¡Ê£µ£²¡Ë¤Ë¸í¿³¤òÇ§¤á¤¿¤³¤È¤¬£µÆü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£¶Æü¡Ë¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌäÂê¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï£´Æü¡ÊÆ±£µÆü¡Ë¤ÎÅ¨ÃÏ¥¢¥¹¥È¥í¥ºÀï¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿¡£¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤¬£´¡½£±¤Ç¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤¿£¶²óÌµ»àÆóÎÝ¤«¤é¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Î£³ÈÖ¡¦¥¢¥ë¥È¥¥¡¼¤Ù¤¬»°ÎÝ¤Ø´Ë¤¤¥é¥¤¥Ê¡¼¤òÊü¤Ã¤¿¡£»°ÎÝ¼ê¤Î¥Þ¥¯¥Þ¡¼¥ó¤ÏÃÏÌÌ¤¹¤ì¤¹¤ì¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¤·¡¢ÆóÎÝÁ÷µå¤Î¤¿¤á¥°¥é¥Ö¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤òÁÇÁá¤¯¼è¤ê½Ð¤·¤¿¤¬¡¢Àª¤¤¤¢¤Þ¤Ã¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤ò¤³¤Ü¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò»°ÎÝÎÝ¿³¤Î¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¦¥©¥ë¥·¥å¤¬Êáµå¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¡£¥¢¥ë¥È¥¥¡¼¤Ù¤Ï¡Ö»°¼º¡×¤Ç½ÐÎÝ¤·¤¿¡£¥Ö¡¼¥ó´ÆÆÄ¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤òÈô¤Ó½Ð¤·¹³µÄ¤·¤¿¤¬È½Äê¤ÏÊ¤¤é¤º¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤ÏÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é£±ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï£¸¡½£´¤Ç¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤¬¾¡¤Ã¤¿¤¿¤áÂçÁûÆ°¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¦¥©¥ë¥·¥å¤Ïµå¿³¤òÌ³¤á¤¿Á°Æü¤ÎÆ±¥«¡¼¥É¤Ç¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡¦¥Ü¡¼¥ë¤ÎÈ½Äê¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¥ä¥ó¥¡½¥¹¼é¸î¿À¤Î¥Ç¥Ó¥ó¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤È¥Ö¡¼¥ó´ÆÆÄ¤ËÂà¾ì½èÊ¬¤ò²¼¤·¤¿°ø±ï¤ÎÁê¼ê¡£¥ä¥ó¥¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÌÜ¤ÎÅ¨¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÌëÌÀ¤±¤¿¤³¤ÎÆü¡¢¥Ö¡¼¥ó´ÆÆÄ¤Ï¤³¤Î°ì·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ£Í£Ì£Â¤«¤éÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊóÆ»¿Ø¤Ë¹ðÇò¡£ÃÏ¸µ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÎÊüÁ÷¶É¡Ö£Ó£Î£Ù¡×¤Î¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¡¼¥Îµ¼Ô¤Ï¡Ö¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥Ö¡¼¥ó¤Ï£Í£Ì£Â¤«¤é¡¢¤³¤Î¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Þ¥¯¥Þ¡¼¥ó¤Î¥×¥ì¡¼¤Ï¥¥ã¥Ã¥Á¤ÈÈ½Äê¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤È¸í¿³¤òÇ§¤á¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤¿¥ä¥ó¥¡¼¥¹ÅÞ¤Ïµ¿ÏÇ¤Î¿³È½¤ò£Ó£Î£Ó¤Ê¤É¤ÇÌÔÈãÈ½¡£¡Ö¥¦¥©¥ë¥·¥å¤ò½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤Ë¤·¤í¡×¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤ËÍî¤È¤»¡×¡Ö¥ê¥×¥ì¡¼¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬£±£°£°¡ó³Î¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥ä¥Ä¤ÎÇ½ÎÏ¤òºÆÄ´ºº¤·¤í¡×¡Ä¤ÈÀ¼¤ò¹Ó¤²¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥é¥ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ï¡Ö£Í£Ì£Â¤Îº£²ó¤ÎÇ§Äê¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¿³È½¤È¤·¤Æ£³Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¥¦¥©¥ë¥·¥å¤Ø¤Î¸·¤·¤¤»ëÀþ¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£