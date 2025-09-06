サッカー日本代表戦

サッカー日本代表は6日（日本時間7日）、メキシコ代表との国際親善試合に臨む。米オークランドで開催される一戦の会場は、米国ならではの仕様に。ネット上では「こんなところで試合すんのか…」「新鮮」と、日本人ファンから反響が寄せられた。

よく見ると違和感のある光景だ。

緑の芝生が広がった会場。ただ、ピッチは歪な形で設置され、客席の位置や形状からも野 球場であるのは明白。昨年まで米大 リーグ・アスレチックスが本拠地としていたオークランド・コロシアムを、サッカー仕様に衣替えしていた。

実際の写真をNHKでメキシコ戦の解説を務める、サッカー解説者の林陵平氏がXに公開。ファンからは「なにここ？」「いや、野 球スタジアムやないか！」「新鮮」「どんな見え方なんだろう」「こんなところで試合すんのか…」「無理やりサッカー場にするのアメリカらしいな」との反応が寄せられていた。

森保一監督率いる日本代表は、2026年北中米ワールドカップ（W杯）への出場が決定済み。今月開催の国際親善試合でメキシコ、アメリカ（9日／日本時間10日／米コロンバス）と戦う。



（THE ANSWER編集部）