“寝起きから食欲旺盛”松村沙友理、起きた瞬間に「トンカツあったら食べられる」

タレントの松村沙友理（33歳）が、9月6日に放送された情報番組「シューイチ」（日本テレビ系）に出演。寝起きから食欲旺盛で、起きた瞬間に「トンカツあったら食べられる」と語った。



松村は今回、いま話題の激安＆豪華モーニングを体験する企画「朝から最高のご飯を食べたい！アサイチグルメ」に、お笑いコンビ・タイムマシーン3号と共に登場。「みんなで朝ご飯を食べよう」というコンセプトのもと、午前6時台からロケがスタートした。



モーニング（朝食）について、松村は「もう寝起きから何でも食べられる。起きた瞬間、ここ（枕元）にトンカツあったら食べられる」とアピール。



そして、「無理だよね？ さすがに」と話を振られたタイムマシーン3号の関太は「いやいや、オレ、トンカツ枕で寝てるよ。もうゴワゴワだから」と、松村とマウントを取り合った。