米ハワイ在住で、前向きな生き方を手助けするライフコーチの資格を持つＭａｒｉｓｓａ（マリサ）が、８月２３日に初の著書「ミセス メンヘラ トラウマはスーパーパワーに変えられる」を出版した。

精神科医など、専門家による一般的な自己啓発本とは違った一冊。Ｍａｒｉｓｓａ自身が過去にトラウマやＰＴＳＤ（心的外傷後ストレス障害）、ＡＤＨＤ（多動や注意欠如などの発達障害）を抱え、それを乗り越えた経験を持つ当事者で、その実体験を踏まえて書かれているため、実用的で説得力がある。

Ｍａｒｉｓｓａは東京で生まれ、１０歳の時に両親が離婚して母親と米ハワイに移住した。多感な時期の経験が、いつしかトラウマになっていた。３年ほど前、リトリート（心身をリラックスさせて、自分を見つめ直すこと）に参加。「１週間、携帯電話を預けて、自分と向き合いました。忘れかけていた傷を思い出し、消毒して薬を塗って治療しました。そうしないと、ふとした瞬間に傷が開いて、バーンと落ち込むことになってしまうんです」

自身も３度の結婚と２度の離婚を経験し、シングルマザーとして３人の子供を育てるなど波乱万丈な人生を送ってきた。リトリートで傷と向き合い、乗り越えたことで「今ではすっかり元気になりました。私のディープな経験を伝えて、誰かが元気になったり、私も一人じゃないと思ってもらえたら。悩んでいる人にこの本を読んでもらいたい。トラウマがない人なんていないので、より幸せになれるように心の整え方を提案したい。トラウマはスーパーパワーに変えられるんです」と力を込めた。

心の癒やし、健全な親子関係、自分らしさの回復などをテーマに前向きな生き方を手助けするライフコーチの資格を持つ。今後も家族や夫婦の問題、ＡＤＨＤ、ＰＴＳＤ、シングルマザーの葛藤などについて積極的に情報発信していく。「誰かの助けになれたら」と意欲的だ。