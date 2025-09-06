三代目 J SOUL BROTHERS の一員で現在活動自粛中の今市隆二メンバーが、結婚と第一子誕生を公表しました。



【写真を見る】【 今市隆二 】結婚と第一子誕生を公表 一部週刊誌報道が先行 活動自粛中でタイミングに苦慮



所属事務所「LDH」の公式サイトが今市メンバーのコメントを掲載。「一部報道にありました通り、このたび私、今市隆二はかねてよりお付き合いをしておりました一般の方と結婚し、第一子が誕生いたしましたことをご報告申し上げます。」と明らかにしました。

一部週刊誌報道が先行してしまった背景について、今市メンバーは「妊娠中は体調や経過に不安定な要素があり、出産まで安心してお伝えできる状況ではなかった」さらに、無事出産を迎えたところで、書類送検の一件があり「私自身がご迷惑をおかけしていた」として、公表のタイミングを逸していたと説明しています。

今市メンバーは、報道が先行した状況について陳謝しつつ「母子ともに健康で出産を迎えることができ、母子の体調も安定しました」として、自ら報告を決意したとしています。









今市メンバーは「家族を持った今、これまで以上に責任ある行動を心がけ、皆さまの信頼を取り戻せるよう、一層精進してまいります。」と伝えています。

【担当：芸能情報ステーション】