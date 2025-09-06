スーパーへ買い物に行こうとしたら、2頭のハスキー犬がひょっこりと顔を出して…。思った以上に後ろ髪を引かれずにはいられない、まさかの光景は記事執筆時点で51.6万回を超えて表示されており、3.1万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：スーパーに行こうとしたら、階段の上から『2頭のハスキー犬』が…まさかの『情で訴えかける光景』】

スーパーに行こうとしたら、2頭のハスキー犬が…

Xアカウント『@Gin_Silver05』に投稿されたのは、シベリアンハスキー「銀」くんと「天」くんのお姿。

この日、飼い主さんが買い物のためにスーパーへ出かけようとしたとき、ふと視線を感じ、振り返ってみると…そこには、まさかの光景が広がっていたといいます。

仲良くぴったりと寄り添いながら、階段の上からひょっこりと顔を出していたという銀くんと天くん。

まるで『ゆくのか俺たちを置いて』とでも言うかのように、じっとりとした視線を飼い主さんに向けていたのだそう。

銀くんと天くんは、自分たちが一緒に行けないお出かけを察すると、『情に訴える』という手段で小さな抵抗をしてくるタイプなのだといいます。

目は口ほどに…とはよく言ったもの！そう思わずにはいられない、銀くんと天くんのお姿は、多くの人々をほっこりと和ませ、笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「ひょっこりハスキーかわいい」「これは行きづらい」「うちは一緒に行くよね？というビームを出してきます」「めっ、めっそうもない…」「かわいすぎ」など、多くの絶賛コメントが寄せられています。

仲良しハスキー兄弟の日常が大人気

2021年2月16日生まれの銀くんは、とっても甘えん坊でお茶目な男の子。2023年9月3日生まれの天くんはやんちゃでわんぱく、お兄ちゃんのことが大好きな末っ子気質の男の子。

おふたりは、お迎え当時からとっても仲良く過ごしているのだといいます。

飼い主さんに溺愛されながら、のびのびと幸せに暮らす銀くんと天くんのお姿は、多くの人々にシベリアンハスキーの魅力、そして癒やしや笑顔を日々届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@Gin_Silver05」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。