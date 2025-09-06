料理研究家の桜井奈々が5日に自身のアメブロを更新。ハワイで父親が財布を紛失したハプニングを明かした。

この日、桜井は「時差ボケをアドレナリンでごまかすハワイ一日目 事件は早速起きた。笑 眠気もすっとぶ、タイトルお財布がない」と切り出し「ハワイで父と合流してランチしたのですが」「この後、、まさかの父が！笑 お財布がないと言い出し我が家、大パニック。笑」と状況を説明した。

財布をなくした父親については「一切動じない まじで仏かと思った」と述べ「現金からカードやら全部ですよ。全部。笑 なんでテンパならないのか？私だったら大騒ぎ」と心境を吐露。その後、手分けをして探したといい「アメリカでお財布紛失とか、、はっきり言って絶望的」とつづった。

しかし、休憩中に父親から電話があったといい「なんとー！お財布、、無事発見 ランチしたあのレストランで無事捕獲!!」と無事に見つかったことを報告。「アメリカでお財布紛失して無事かえってくるって、、かなりミラクル」とコメントした。

最後に、発見後の父親について「お店の店員さんや居合わせたお客さんに20ドルずつ配ってhappyをわかちあって盛り上がっきたらしい。笑 結末、面白すぎた笑」（原文ママ）と驚きのエピソードを披露。「今回はたまたま運がいいだけだと思いますが海外での貴重品の扱いは皆様もお気をつけ下さい」とつづり、ブログを締めくくった。