◆パ・リーグ オリックス―日本ハム（６日・京セラドーム大阪）

災害救助犬のアッシュ（雌、オーストラリアン・シェパード、７歳）と、災害救助犬訓練士の中野汀彩（なぎさ）さんが、大阪の街を明るくすることに貢献した地元のヒーローが始球式を行う「なにわのＨＥＲＯ特別始球式」に登板した。

この日はアッシュがマウンドに立ち、中野さんは捕手役。「ワン！」とほえたアッシュがボールをくわえてホームに駆け出し、見事に“ストライク”投球を届けた。中野さんは「もうかなり私の方が緊張していて、この子（アッシュ）も多分すごく緊張していて。最後ボールが滑っちゃったのが悔しかったけど、でもすごく頑張ってくれたと思います」と愛犬の頭をなでた。

大阪府交野市在住のアッシュと中野さんは、６月にトルコで開催された「ＦＣＩ 災害救助犬チームワールドチャンピオンシップ」の「がれき捜索部門」で日本代表チームの一員として優勝。昨年１月の能登半島地震の災害現場でも活動し、行方不明者を捜索した。「かけがえのない存在で、自分の中では家族以上の感覚に近い。（災害現場では）早く生存されている方を発見することが大事だと思うので、とにかく早く見つける練習をさらに積んでいきたい」と意気込んだ。