歌手の和田アキ子（75）が6日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に生出演。阪神ファンに注意を呼びかける場面があった。

和田は明日7日に大阪・関西万博で行われるお笑いタレント・明石家さんまの古希を祝う音楽と笑いのフェス「さんまPEACEFUL PARK 2025 @大阪・関西万博」に出演する。

リスナーから阪神が優勝マジックを3にしているため、明日「もし優勝すれば、さんまさんアッコさんは阪神優勝の瞬間に大阪にいらっしゃるということになります」とのメールが届いた。

フェスの終演は午後6時のため、優勝決定の瞬間まではいないかもしれないとしながらも、優勝はもうすぐだと言い「いやあでも大阪のファンは阪神優勝分かってるっていうのはうれしいやろうなあ」と話した。

「余裕やもんね、負けてもあ、次やって思えるからね」とも語ると、アシスタントのフリーアナウンサー・垣花正は警察が「もう道頓堀周辺に警備体制を敷いてる」と道頓堀に飛び込むファンなどを警戒して警備体制を強化していると紹介した。

和田は「大分前にも言ったけど、人が飛び込むようにはなってないんだけどね」とコメント。

「だから道頓堀から離れた所とか、そういう所ではそういうのできひんけど、今までのメーンの橋は飛び込めないようになってたよ」と言い、「もうだからファンやったら気持ちは分かるけど、飛び込むっていう、お巡りさんに迷惑かけたりするっていうのじゃなくて、他の喜び方をね、見つけた方がいいよね」と呼びかけた。

垣花が「昔は（人を）投げ込んでたんでしたっけ？」とかつての和田の“伝説”について触れると、和田は「どうやったの？ケンタッキーさん？」とおとぼけ。

垣花は笑いながら「分かりませんが、あそこはもう大阪の名物の場所ですから。周辺で盛り上がるのは大いに結構だと思います」とまとめていた。