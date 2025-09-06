令和の時代には聞き慣れない怒号の連発だ。9月5日に放送された「パーラーカチ盛りABEMA店」では、新企画「勝ち癖がついた女と負け癖がついた男 勝つのはどっちだ！？」を実施。この中で、千葉県にある相撲少年団でのロケがあったが、指導者の強烈な怒号が飛び交い、出演者たちも驚く一コマがあった。

【映像】土俵で飛び交う強烈な怒号泣くな、オラァ！」

新企画は、8月1日に2店舗同時でグランドオープンしたマルハン札幌北店・月寒店での実戦を前に、ギャルモデル・あおぽんが100回勝ち、体育会系芸人・今井らいぱちが100回負け、それぞれ勝ち癖・負け癖をつけてから勝負するというもの。体当たり企画の動画を多数YouTubeにアップしている今井らいぱちは5日間かけて、様々な勝負に挑むことにした。

その1日目から強烈だった。足を運んだのは全国優勝の経験もある柏相撲少年団。ぶつかり稽古を繰り返す少年力士たちは小中学生で、体格は100キロオーバーもゴロゴロ。大人顔負けの迫力だった。その中でも一際目立ったのが、代表を務める永井明慶さんだ。ある少年力士の取り口に納得がいかなかったのか「逆転できるだろ！？」「だから来いって言ってんだろ、このヤロウ」と強烈な指導がスタート。さらに「やれよ！このヤロウ」「泣くな、オラァ！」と怒号が続いた。

厳しい指導も子どもたちを強くしたいからこそ、ではあるものの、あまりの迫力にスタジオで見ていた見取り図・盛山晋太郎からは「これ2025年の映像？」と驚きのコメントが漏れていた。

