ねんりん家、秋限定「マウントバーム 蜜芋バター」発売/鹿児島県産の熟成安納芋×発酵バターの“ご褒美バームクーヘン”

グレープストーンが展開するバームクーヘン専門店｢ねんりん家」は、秋限定『マウントバーム 蜜芋バター』を、9月7日に発売する。「ねんりん家」各店のほか、9月8日10時から公式オンラインショップ「パクとモグ」でも取り扱う。

◆秋限定『マウントバーム 蜜芋バター』

貯蔵庫で時間をかけて熟成することで、甘くねっとりとした食感に仕立てた鹿児島県産「安納芋」の蜜芋ペーストを使用した。香ばしい甘みを引き出したペーストを、濃厚なバター風味の生地に練り込み、隠し味として黒糖蜜を加えることで、コク深い味わいに仕上げている。長時間じっくりと焼き上げることで、外はカリッと香ばしく、中はしっとりとした食感が楽しめる。

ねんりん家『マウントバーム 蜜芋バター』イメージ

【価格(税込)】

1本入:1,080円

ねんりん家『マウントバーム 蜜芋バター』パッケージ

【販売期間】

2025年9月7日〜10月31日頃

【販売店舗】

ねんりん家 各店(銀座本店･大丸東京店･西武池袋店･そごう横浜店･阪急うめだ店･JR品川駅 エキュート品川店･羽田空港第1ターミナルビル店･羽田空港第2ターミナルビル店)、JR東京駅 Ekinaka LAB 東京八重洲南口 パクモグテラス

なお、「ねんりん家 西武池袋店」では9月17日より、「JR東京駅 Ekinaka LAB 東京八重洲南口 パクモグテラス」では9月9日より、販売を開始する。

〈ねんりん家とは〉

東京･銀座に本店を構える｢ねんりん家｣は、日本うまれのバームクーヘン専門店として、2007年に誕生した。日本人の感性に響く味わいを追求し、独創的な2つの食感のバームクーヘンを開発。皮はカリッ、内はしっとり熟成の代表作「マウントバーム しっかり芽」と、カステラのようにふっくらジューシーな「ストレートバーム やわらか芽」の2品を定番品として展開している。

ねんりん家 銀座本店