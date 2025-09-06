桜井日奈子「去年よりも体の仕上がりが良い」カレンダーは120点 毎年“最高”を更新
【モデルプレス＝2025/09/06】女優の桜井日奈子が6日、都内で開催された「桜井日奈子2026カレンダーブック」（東京ニュース通信社刊）発売記念会見に出席。撮影の様子やお気に入りの1枚、カレンダーの点数について語った。
【写真】】桜井日奈子、キャミ姿でプールに 圧巻美ボディ披露
本作の撮影を行ったのは、ノスタルジックな雰囲気が漂う海沿いのホテル。穏やかで落ち着いた雰囲気の中ほどよく力の抜けた等身大の姿を見せている。
お気に入りカットについて、桜井は「11月がお気に入りなんですけど、本当に全部お気に入りです」としつつ、爽やかな瞬間を切り取った1枚を挙げ「なぜこのカットが好きかと言うと、今回はカメラマンさんの東京祐さんが、シャッターを切るのがとても早い方で、カメラを4〜5台使い分けて撮ってくださっていて。シャッターを切るのが早い方だから、本当に素早く動いてたんです。海に入ったときに、水にテンションが上がってしまって。本来は、ちょっと足元が濡れる程度の撮影だったと思うんですけど、ずんずんずんずん奥まで入っていってしまって（笑）。びしょびしょになってて（笑）」と回顧。
「海なので風もすごく強かったんですけど、スタイリストさんとかヘアメイクさんも入れない域まで入ってしまっていて。すごく心配されていたと思うんですけど、あがってきた写真を見たら、すごく溌剌とした笑顔のなか、その時の風だったり光っていうのが、そのまま写真に閉じ込められていて。すごく東さんの腕が光るカットというか。あんなに私はガハガハ笑っていたのに、こんなに爽やかな瞬間を切り取っていただけて、とても安心しましたし、東さんにお願いして良かったなと思えた撮影でした」と満足げに語った。
さらに、周囲の反響については「うちの両親は、私のネットニュースを必ず見るので（笑）。チェックしてくれるので、知っていると思います。実物はまだ渡せていないんですけど」とコメント。
両親からの反応を聞かれると「今回のこのカレンダーについては、大人っぽくなったというか。毎年私のカレンダーは両親にサインを入れてプレゼントしているんですけど、うちの実家はカレンダーを終わった年も含めて全部飾っているので、日奈子博覧会みたいになってるんですよ（笑）。実家が（笑）」と話し、「これが仲間入りすることによって、また顔つきがちょっと大人になったねって言ってもらえると思うんですけど、まだ実物をいかんせん渡せていないので。その辺の感想はまた聞いておきます」と語った。
カレンダーに対する自己採点を求められると、桜井は「120点です（笑）。（100点）超えてます」と宣言。「去年も120点とか言ってたと思うんですね（笑）。毎年120点って言っているなと思うんですけど、というのも今回の撮影も、カメラマンさんもヘアメイクさんもスタイリストさんも、最強の布陣を揃えたんですね。だから良い作品になるというのは確約されていたんですけど、体がどんどん仕上がっていってて。去年写真集を終えても、ずっと止めることなくボディメイクを続けていて」と話した。
続けて、「去年よりも体の仕上がりが良いし、体の仕上がりが良いと、やっぱりカメラの前に立つときに、自分でも気づいていないような自信みたいなものが写真から滲み出ているなとも思っているし、手に取っていただける方に自信を持ってお届けできるものっていうのを。年々、自信を持ってお届けできる、そういう出来になっていると思うし、毎年その最高を更新しているなという自負があるので、120点にさせてください」と語っていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】】桜井日奈子、キャミ姿でプールに 圧巻美ボディ披露
◆桜井日奈子、撮影のためボディメイク
本作の撮影を行ったのは、ノスタルジックな雰囲気が漂う海沿いのホテル。穏やかで落ち着いた雰囲気の中ほどよく力の抜けた等身大の姿を見せている。
「海なので風もすごく強かったんですけど、スタイリストさんとかヘアメイクさんも入れない域まで入ってしまっていて。すごく心配されていたと思うんですけど、あがってきた写真を見たら、すごく溌剌とした笑顔のなか、その時の風だったり光っていうのが、そのまま写真に閉じ込められていて。すごく東さんの腕が光るカットというか。あんなに私はガハガハ笑っていたのに、こんなに爽やかな瞬間を切り取っていただけて、とても安心しましたし、東さんにお願いして良かったなと思えた撮影でした」と満足げに語った。
◆桜井日奈子、実家は「日奈子博覧会みたい」
さらに、周囲の反響については「うちの両親は、私のネットニュースを必ず見るので（笑）。チェックしてくれるので、知っていると思います。実物はまだ渡せていないんですけど」とコメント。
両親からの反応を聞かれると「今回のこのカレンダーについては、大人っぽくなったというか。毎年私のカレンダーは両親にサインを入れてプレゼントしているんですけど、うちの実家はカレンダーを終わった年も含めて全部飾っているので、日奈子博覧会みたいになってるんですよ（笑）。実家が（笑）」と話し、「これが仲間入りすることによって、また顔つきがちょっと大人になったねって言ってもらえると思うんですけど、まだ実物をいかんせん渡せていないので。その辺の感想はまた聞いておきます」と語った。
◆桜井日奈子、カレンダーは「120点」
カレンダーに対する自己採点を求められると、桜井は「120点です（笑）。（100点）超えてます」と宣言。「去年も120点とか言ってたと思うんですね（笑）。毎年120点って言っているなと思うんですけど、というのも今回の撮影も、カメラマンさんもヘアメイクさんもスタイリストさんも、最強の布陣を揃えたんですね。だから良い作品になるというのは確約されていたんですけど、体がどんどん仕上がっていってて。去年写真集を終えても、ずっと止めることなくボディメイクを続けていて」と話した。
続けて、「去年よりも体の仕上がりが良いし、体の仕上がりが良いと、やっぱりカメラの前に立つときに、自分でも気づいていないような自信みたいなものが写真から滲み出ているなとも思っているし、手に取っていただける方に自信を持ってお届けできるものっていうのを。年々、自信を持ってお届けできる、そういう出来になっていると思うし、毎年その最高を更新しているなという自負があるので、120点にさせてください」と語っていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】