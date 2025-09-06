【ゾッとする話】マッチョな幽霊がまさかの大活躍！「嘘から始まる友情」も描いた青春のオカルトコメディ【作者に聞いた】
「手の描き方が美しすぎる！」と話題の漫画家・小菊路よう(@TheeKick)さんが、今回描くのは「腕のお化け」の話。
仕事に悩み、疲れてしまった会社員・梅さんがうまく寝つけずにいると、目の前になんと〈腕のお化け〉が現れた！
そんな疲れた会社員・梅さんと色白マッチョな腕のお化けのコンビだったが、どうやら街ではヤバイ魔女がいると噂になっていた。街を脅かす魔女に立ち向かおうと、高校生3人組が今立ち上がる。
小菊路ようさんの漫画『腕のお化けと魔女の街』では、幽霊が視える女子高生・相場さんが陰口を言われて孤立する姿が描かれる。クラスメイトの三枝さんはそんな相場さんに寄り添い、自らも「幽霊が視える」と嘘をつくことで孤立から救おうとした。嘘をきっかけに始まった2人の友情には、読者からも「尊い」と反響が集まった。
作中には「アクロバティックサラサラ」など、小菊路ようさんが以前見たというネット上の都市伝説をモチーフにした会話も登場する。また、女子高生に魔女と間違われた大人の女性・潮さんの気迫あふれるシーンについて聞いてみると、「潮さんはしっかりケジメをつけたいタイプなんだと思います」とコメント。登場人物のリアクション一つひとつに感情が込められている。
「嘘から始まる友情」というテーマのきっかけについて聞くと、「きっかけは思い浮かばないのですが相手のことを思ってついた嘘は尊いと思います」と語ってくれた。さらに、作中に登場する幼い頃の回想シーンでは、主人公・梅の淡い恋心が描かれている。2人の展開が気になるところだが、小菊路ようさんは「まだわからないですが、楽しみにしておいていただければと思います」と、続編への期待もにじませた。
ダイナミックな作画で描かれるチャクラの覚醒や、霊感をめぐるやりとりなど、読みどころ満載の本作。霊感がないという小菊路さん自身は、「霊感よりも、アラームをつけなくても朝起きられる能力がほしいです」と笑う。奇妙で不思議な世界を舞台にしながらも、人の優しさや思いやりがじんわりと心に沁みる物語だ。
取材協力：小菊路よう(@TheeKick)
