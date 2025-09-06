俳優・黒沢年雄（81）が5日、公式ブログを更新。自身の仕事の仕方について明かした。

「芸能界は過去の職業」のタイトルで投稿。「芸能界の現状は…一部の俳優や歌手以外…今や過去の職業 ギャラは60年前の10分の1以下…夢がない！潤っている芸能人はお笑いの方々だけだ…」とつづった。

「一時間ドラマは制作に一週間かかるが…お笑い番組は二時間で出来る…その上視聴率は、物によってはドラマより高い、だからスポンサーはお笑い番組を買う」「お笑い芸人は二時間で20万貰ったとしよう…掛け持ちで番組に出演したら、1日で50万以上稼げる。（MCクラスは同じ条件で何百万…途方もないギャラだ）時代の流れだ…」と記した。

「俳優は…ドラマ制作一本一週間かかる、その報酬が一週間で20万前後?…お笑い芸人は同じ条件で100万…過去にヒットを曲を持ってる歌手も同じようなものだ…夢がない。今の僕は…楽しく生きがいのある好きな仕事だけをやらせて頂く…僕はほそぼそながら(笑)生活に不安がないので嫌な仕事をする必要性が無いし、受けない」と明かした。

そのうえで「やりがいのある仕事は無報酬でもよい…（ターゲットは宮藤作品だ…） NHKだけは出たくない（笑）ギャラは安価で制約はあるし、その上縛られ抑圧される…健康に良くない（笑）」とぶっちゃけ。「まあ言いたい放題…好きなように生きている（笑）今は妻が一番大事…生きがいである（笑）」とした。