ME:I・KOKONA＆SUZU、ランウェイデビュー 『TGC』に送られた“リクエスト”で念願叶う
11人組ガールズグループ・ME:IのKOKONAとSUZUが6日、埼玉・さいたまスーパーアリーナで開催された『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN／WINTER（以下、TGC）』に出演。ランウェイデビューを果たした。
【全身カット】キュートすぎ！堂々の初ランウェイを歩くKOKONA＆SUZU
KOKONAとSUZUは「1st FASHION SHOW STAGE」内「Darich」のショーに登場。 大歓声に迎えられた2人は、抜群のスタイルを活かし、カジュアルさとフェミニンさを兼ね備えた“デート風ファッション”を披露した。ステージトップでは2人でハートポーズを決め、客席を笑顔と幸せな空気で包み込んだ。
なお、ファッションショー初出演となる2人は、「#TGC出演希望」でリクエストが多数あつまり、念願のランウェイデビューを叶えた。
41回目となる『TGC』のテーマは「BEYOND TOGETHER！〜『共に創る』のさらにその先へ〜」。多数のモデル・俳優たちが最新の秋冬ファッションを披露し、メインアーティストにはILLIT、FRUITS ZIPPER、ME:I、WILD BLUEらが登場する。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。
