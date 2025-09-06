サクマいちごみるく55周年♡鬼頭明里出演CMで“ときめき”アップデート

1970年に誕生し、世代を超えて愛されてきた「サクマいちごみるく」。2025年で発売55周年を迎え、特別企画『ときめきアップデート大作戦』がスタートしました。声優・鬼頭明里さんが出演するWEB CMや、人気クリエイターとのコラボレーション、限定パッケージ、豪華プレゼント企画など、レトロと最新トレンドが融合した“ときめき”体験が盛りだくさんです。

鬼頭明里出演♡55周年特別CM

いちごみるく55周年を記念したWEB CMには、声優・鬼頭明里さんが出演。

昭和時代のアイドルを思わせる聖子ちゃんカットやレトロ衣装で登場し、懐かしさと新しさを同時に感じさせる映像に仕上がっています。

さらに、楽曲はYouTubeやSNSで計340万人超のフォロワーを持つアーティスト・ずまさんが監修。昭和の雰囲気を現代風にアップデートした“ときめく”映像体験を楽しめます。

限定パッケージ＆豪華プレゼント

イラストレーター・たなかさんとのコラボによる55周年記念パッケージが順次登場。

懐かしい昭和の女の子と令和の女の子を対比したデザインで、いちごみるくの長年の歴史を表現しています。

さらに対象商品を購入すると、抽選で「ときめきお裾分けジッパーバッグ」（1000名）や「ときめきミュージックキーホルダー」（300名）、「ときめきQUOカード500円分」（200名）が当たるキャンペーンも実施。

WEBまたはハガキで応募可能です。

ときめき体験で日常をアップデート

『ときめきアップデート大作戦』は、いちごみるくの魅力をもっと広げる特別企画。懐かしいのに新しいCM、心ときめくパッケージ、豪華プレゼントなど、毎日を少し特別に彩ってくれます♡

キャンペーンは2026年3月31日まで。いちごみるくと一緒に、あなたの日常もアップデートしてみませんか？さらにSNSで友達とシェアして楽しむのもおすすめです♪