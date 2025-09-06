Image: Gulikit

贅沢な悩みなことはわかっています。手元にSwtich 2があって、楽しくマリオカートしてドンキーコングしていて、幸せなのは十分承知しています。が、人間とは欲深い。アレがもっとアレならなぁって思っちゃうの。

そう…、Switch 2のサードパーティコントローラーって、ほとんどアレがアレじゃないですか？

本体起動ボタンがほしい

米Gizmodo編集部のKyle Barr記者の贅沢な悩みは、Switch 2のサードパーティ製コントローラーは、ほぼゲーム機本体起動（スリープ解除）ボタンがないこと。帰宅してソファに座って「さぁゲーム！」となった瞬間、立ち上がって本体のボタン押しに行くのがツラすぎると泣いてます。

サードパーティコントローラーで、Switch 2本体のスリープ解除できるのは、現状Gulikitのみ。Gulikitは、基本のESモデル（25ドル）と、eスポーツ向けのES Proモデル（30ドル）を発表したばかり。

基本がホールエフェクトジョイスティックで、ProはTMR型。ポーリングレートは730Hzで、低遅延。対応しているのは、Swtich 1/2・Android・パソコン。ただし、ボタンの並びはXbox仕様。Switch 2ユーザーからすれば、ボタンの並び再設定がしち面倒くさいわけですが、それでも、ソファにドカっと座ってから毎回「あ、そうだった」と立ち上がる面倒くささよりはマシ。

Swtich 2スリープ解除できるという1点（かつ摩耗しにくいスティック）が、購買理由になっても理解できます。

Gulikitの中の人に聞いたところ、多くのコントローラーがSwitch 2をリモート解除できないのは、任天堂の接続用プロトコルが変わったからだといいます。任天堂公式のSwitch 1コントローラーですら、リモートスリープ解除できないのだとか。（Peripheralがどうやってプロトコル突破したのかは謎…。）

今後、ますます増えていくだろうSwitch 2対応のコントローラ。お願いです、手元から本体起動・スリープ解除できるようにしてください！