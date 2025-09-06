°µ´¬¤Î¥·¥ç¡¼¥Ñ¥ó¡¢42ºÐ²ÃÆ£¤¢¤¤ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö3»ù¤ÎÊì¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡×
¡Ö#¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤ÏÎ¹Àè¸ÂÄê¡×
¡¡½÷Í¥¤Î²ÃÆ£¤¢¤¤(42)¤¬¥ê¥¾¡¼¥È¤Ç°µ´¬¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¥³¡¼¥Ç¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö#¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤ÏÎ¹Àè¸ÂÄê¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¿¥°ÉÕ¤±¤·¡¢¥Ï¥ï¥¤¤òËþµÊ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¥¹¥È¥é¥¤¥×¤Î¥·¥ã¥Ä¤Ë¥Ç¥Ë¥à¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤È¤¤¤¦·ÚÁõ¤Ç¡¢Çò¤¤¥¥ã¥Ã¥×¤Ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò³Ý¤±¤Æ¥¹¥é¥ê¤È¿¤Ð¤·¤¿Çò¤¤µÓ¤òÈäÏª¡£¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¤«¤É¹¤ò³Ú¤·¤à¥·¥ç¥Ã¥È¤â·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖThe ²Æ¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥×²Ä°¦¤¤¤Í¡×¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤¬»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡ÖÆ±Ç¯Âå¤ÎÆ´¤ì¡×¡Ö±Êµ×¤ËÈþ¿Í¤Ã¤¹¡×¡Ö¤É¤Î¼Ì¿¿¤â¥Ñ¥ï¡¼¤Ç°î¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥¹¡¼¥Ñ¡¼åºÎï¡×¡Ö3»ù¤ÎÊì¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡¡¤Þ¤µ¤Ë´ñÀ×¤Î42ºÐ¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£