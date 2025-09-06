◇NFL第1週 チャージャーズ 27―21 チーフス（2025年9月5日 ブラジル・サンパウロ）

ブラジルでは2年連続開催となったNFLインターナショナルゲームが行われ、QBハーバートが3TDパスを決めたチャージャーズがチーフスに27―21で競り勝ち、白星スタートを切った。

今年2月のスーパーボウルでイーグルスに敗れ、史上初の3連覇を逃したチーフスは同じAFC西地区のライバルに痛い黒星を喫した。6点差を追う第4Q2分56秒、QBマホームズがTEケルシーに37ヤードのTDパスを通して18―20と詰め寄ったものの、2ポイントコンバージョンは失敗。次のディフェンスで守り切れずにTDを許した。先月、世界的人気を誇る歌手テイラー・スウィフトとの婚約を発表したケルシーは2度のパスレシーブで計47ヤードを獲得した。

サッカーの名門コリンチャンスの本拠には4万7627人の観客が詰めかけた。チャージャーズのホーム扱いだったが、目立ったのは赤と白のユニホームを着たチーフスのファン。しかし、ブラジルメディアが来場の可能性を報じていたスウィフトは姿を見せず、ファンから不満の声が漏れた。

AP通信の取材に応じた24歳の女性は、選手の名前も知らずにチーフスのユニホームを着て観戦に訪れたと明かし、「正直言って、少しワクワクが消えちゃった。テイラーが来ると聞いて、想像以上の大きなイベントになると感じていたので残念」と話した。テイラーを待ちわびていたファンが試合前に目にしたのは、サッカーのブラジル代表FWネイマール（サントス）がケルシーとハグするシーンだった。