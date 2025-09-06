日本代表ストライカーが好調の理由を明かした。国際親善試合（６日＝日本時間７日）でメキシコと対戦する森保ジャパンのＦＷ上田綺世（２７＝フェイエノールト）は試合前日に今季リーグ３試合で４得点とゴールを量産している。

オランダの名門クラブ加入３年目でブレークした上田は「数字は悪くないと思う」としながらも「調子良いとか、そういう感覚はなくて。自分が意識していることだったり、ささいなところが少しかみ合って数字になっている感覚なんで。すべてがすべてうまくいっているわけではないし、自分の意識、考えのところが結果になってきた」と語った。

ベルギー１部セルクル・ブリュージュからフェイエノールトにクラブ最高額の移籍金で加入後は、プレースタイルの変化を「求められることが多くなった」ものの「自分なりのスタイルというか、そこになじんで行けるのか。少しずつ挑戦したり、考えながらやってきて、ようやくハマってきたんじゃないかと思います」と自己分析した。

メキシコにはフェイエノールトで同僚だったＦＷサンティアゴ・ヒメネス（ＡＣミラン）がいる。上田は「楽しみですよ。お手本にするところもあったし、学ぶ部分も多かった」とし、今度は自身の成長を見せつけたいところだ。