¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÀÐÀî¹á¿¥½°±¡µÄ°÷¤¬£¶Æü¡¢£Ø¤ÇÉ×¤ÎÀÐÀîÃÎÍµ¸µ½°±¡µÄ°÷¤Î»àµî¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£
¡¡¹á¿¥»á¤Ï¡ÖÉ×ÀÐÀîÃÎÍµ¤¬£¹·î£¶Æü¸áÁ°£¶»þ£´£¸Ê¬Î¹Î©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¿É¤¤Æ®ÉÂÀ¸³è¤Ç¤·¤¿¤¬ºÇ¸å¤Þ¤Ç¼å²»¤òÅÇ¤«¤ºÀ¯¼£²È¤òÅ·¿¦¤È¤·¤¿ÀÐÀîÃÎÍµ¤é¤·¤¤Æ²¡¹¤¿¤ë¿ÍÀ¸¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤âÀ¯¼£²È¤È¤·¤ÆÊì¿Æ¤È¤·¤Æ¡¢É×¤ÎÊ¬¤Þ¤ÇÀº°ìÇÕ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÐÀî¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐÀî¤µ¤ó¤ÏºòÇ¯£³·î¤ËÂçÄ²¤¬¤ó¥¹¥Æ¡¼¥¸£´£â¤ò¸øÉ½¡£Æ±£±£°·î¤Î½°±¡Áª¤Ë¤ÏÈæÎãËÌ³¤Æ»¤ËÎ©·û¤«¤é½ÐÇÏ¤âÍîÁª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÀÐÀî¤µ¤ó¤Ï³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¾®Âô°ìÏº½°±¡µÄ°÷¤Î½ñÀ¸¤òÌ³¤á¡¢À¯¼£²È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¾®Âô»á¤Ï¡Ö¼ã¤¤»þ¤«¤é£³£°Ç¯°Ê¾å¤â°ì½ï¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿ÀÐÀîÃÎÍµ·¯¤¬¡¢»ÖÈ¾¤Ð¤Ë¤·¤ÆË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èó¾ï¤Ë»ÄÇ°¤Ç¤¹¡£ÀÐÀî·¯¤Î»à¤òÌµÂÌ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢º£¸å¡¢°ìÁØ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿´¤«¤éÌ½Ê¡¤òµ§¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÉÅé¤·¤¿¡£