創業100年超！行列店の菱田屋で人気のつまみレシピ『フライドなす』天ぷら粉で簡単

登場した瞬間、「わぁ！」っと歓声が上がりそう。

創業100年を超える、東京・駒場東大前の定食屋「菱田屋」5代目店主・菱田アキラさんが教えてくれたのは、お店でも人気の『フライドなす』。揚げたての香ばしさに、いかも加わってうまみは倍増！

ポン酢しょうゆをかければ、お酒のおともにもぴったりです。

菱田屋酒場でも人気のなすつまみ。なすの水分を使って粉をまぶして揚げることで、サクッ＆ジュー シーに仕上がるんです。 菱田アキラさん

『フライドなす』のレシピ

材料（2人分）と作り方

なす3個は大きめの乱切りにして片栗粉を薄くまぶし、いかの足50ɡに小麦粉を薄くまぶす。天ぷら粉大さじ3を袋の表示どおりに水で溶き、いかにからめる。揚げ油を中温に熱し、なす、いかを加えてカリッと揚げる。器に盛り、削り節、わけぎの小口切り各適宜をのせ、ポン酢しょうゆ適宜をかける。

やっぱり揚げ物はうれしい気分にしてくれる。 お酒にも、ごはんにも合う、食卓を明るく彩る一品です♪

（『オレンジページ』2025年7月2日号より）

教えてくれたのは……菱田アキラさん

創業100 年を超える、東京・駒場東大前の定食屋「菱田屋」の5 代目店主。「菱田屋の料理で、ゆっくりお酒が飲みたい！」というリクエストにこたえ、2021 年に「菱田屋酒場」をオープン。受け継いだ昔ながらの味を守りつつ、酒場オリジナルの料理を提供し、人気を集めている。