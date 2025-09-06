二階堂ふみ、「憧れ」発言受け照れ＆はにかみ「うれしいっていう気持ちで…」
俳優の二階堂ふみ（30）が、TBS系バラエティー番組『王様のブランチ』（毎週土曜 前9：30）に生出演。ともにスタジオ出演した広瀬すず（27）から「憧れの俳優」と紹介され、照れるシーンがあった。
【写真あり】貴重2ショット！二階堂ふみ＆カズレーザーが仲良くポーズ
2人は、きのう5日公開の映画『遠い山なみの光』で共演。主人公・悦子役を広瀬。謎多き女性で幼い娘と暮らす佐知子役を二階堂が演じた。
二階堂について「以前から憧れの俳優さんということで…」と紹介された広瀬は、「10代のときから作品をたくさん見ていたので」とコメント。二階堂演じる佐知子というキャラクターは「異色で、圧倒的な存在感で強かったですし、せりふのいいまわしとかもそうですけど、二階堂さんが演じられた佐知子さんを見て、『ああ、こういうふうに悦子を演じよう』と思えるような姿がリハーサルのときからあった。とても素敵な経験をさせてもらいました」と、共演を振り返った。
これを受けた二階堂は「あの…あの、はい。うれしいっていう気持ちで…」と照れた様子ではにかみ。「すずちゃんがそう言ってもらってすごいうれしいです」と感謝した。また、撮影時の広瀬について「山の上で撮るシーンがあったんですけど、すごく暑い日の撮影で、でも一切暑さを感じさせずどっしりとした座長で、現場のスタッフキャストみんな『この人と一緒に映画を作っていくんだ』という気持ちにさせてくれる頼もしい存在でした」と明かした。
スタジオには、映画に出演した吉田羊も登場した。
