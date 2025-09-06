株式会社三菱UFJ銀行が、公益財団法人日本バレーボール協会（JVA）との協賛を記念して8月15日（金）から10月15日（水）の期間に新規口座開設キャンペーンを実施することを発表した。

このキャンペーンでは、「口座開設コース」では条件を満たした人全員に、「デビット利用コース」では初めて＆久しぶりの人限定コース、誰でもコースでそれぞれ抽選で1,000名に非売品であるJVA協賛記念「バレーボール日本代表選手」限定アクリルスタンドがプレゼントされる。なお、対象となるのは石川祐希、髙橋藍、石川真佑、山田二千華の4選手だ。

キャンペーンは「口座開設コース」と「デビット利用コース」の2つに分かれており、口座開設コースでは普通預金口座を開設することが条件としてあげられている。

またデビット利用コースでは ①三菱UFJデビットに新規入会、もしくは2025年2月15日（土）以降に三菱UFJデビットを利用しておらず、②キャンペーン期間中の三菱UFJデビットの利用金額が合計20,000円（税込）以上であることが条件の「初めて＆久しぶりの人限定コース」と、キャンペーン期間中の三菱UFJデビットの利用金額が合計100,000円（税込）以上であることが条件の「誰でもコース」の2種類が用意されている。